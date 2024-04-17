Sacramento Kings, Golden 1 Center'da oynanan play-in turnuvası maçında konuk ettiği Golden State Warriors'ı 118-94 mağlup etti.



Golden State Warriors bu mağlubiyetle sezona veda ederken, Sacramento ise Batı'daki 8. sırayı alma amacıyla Cuma günü Pelicans'la oynamak için New Orleans'a seyahaet edecek. Bu maçın galibi ise playoff ilk turunda Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak.



Bu maçta Keegan Murray 32 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalmayla Kings'e liderlik eden isimdi. De'Aaron Fox 24 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Harrison Barnes 17 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Domantas Sabonis ise 16 sayı, 12 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Warriors cephesinde Stephen Curry 22 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. Draymond Green 12 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Andrew Wiggins 12 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle, Jonathan Kuminga ve Moses Moody ise 16'şar sayıyla maçı tamamladılar. Klay Thompson 10 şut denemesinin hiçbirinde isabet bulamayarak karşılaşmayı 0 (sıfır) sayıyla kapattı.





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