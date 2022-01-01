Kings, Lakers'ın "Hield için THT" teklifini reddetti!

Los Angeles Lakers'ın, Talen Horton-Tucker'a karşılık Buddy Hield'ı almak için Sacramento Kings'le görüştüğü iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes, 'Posted Up' adlı podcast'inde konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Lig kaynakları bana Lakers'ın Hield karşılığında Horton-Tucker'ı vermek üzerine Kings'le görüştüğünü söylediler. Kings de haliyle 'Hayır, daha kazançlı başka anlaşmalar bulabileceğimizi düşünüyoruz' yanıtını vermiş. Kings bu süreçte aktif olacak. Onları arayan bir sürü insan var."



Takaslardaki maaş eşleştirme zorunluluğundan ötürü, Los Angeles'ın bu pakete Kendrick Nunn veya veteran minimum kontratlı oyuncularından bazılarını da eklemesi gerekebilir. Lakers ayrıca 2027 yılına kadar bir ilk tur draft hakkı da takas edemeyecek konumda bulunuyor.



Hield geçtiğimiz yaz döneminde Lakers ile takas görüşmeleri yapmış, ancak Los Angeles ekibi elindeki varlıkları kendisi yerine Russell Westbrook için kullanmayı tercih etmişti.



