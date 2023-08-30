Sacramento Kings'in, serbest oyuncu JaVale McGee ile ilgilendiği bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes'e göre Kings, Dallas Mavericks'in resmi olarak serbest bıraktığını açıkladığı McGee'yi kadrosuna katmayı arzuluyor.



Geçtiğimiz sezon Dallas'la 17 milyon dolar değerinde üç yıllık bir anlaşma imzalamış olan McGee, 4.4 sayı ve 2.5 ribaund ile kariyerinin en kötü ortalamalarını yakaladıktan sonra yalnızca 42 maç forma giyebilmişti.



