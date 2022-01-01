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Kings'in hedefleri Grant, Sabonis ve Turner!

Sacramento Kings'in Detroit Pistons forveti Jerami Grant ve Indiana Pacers yıldızları Domantas Sabonis ve Myles Turner'ın peşinde olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in Detroit Pistons forveti Jerami Grant ve Indiana Pacers yıldızları Domantas Sabonis ve Myles Turner'ın peşinde olduğu iddia edildi.

Kings ekibi Play-In turnuvası potası dışında olsa da, halen kadrosunda bazı yükseltmeler yapmayı hedefliyor.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, Sacramento'nun Grant, Sabonis ve Turner için takas görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Kings'in ayrıca Harrison Barnes, Buddy Hield ve Marvin Bagley'i takas etmeyi düşündüğü ve Tristan Thompson'ı ise bir ikinci tur draft hakkı için takasa hazır hale getirdiği söylendi.


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