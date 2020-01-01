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Kings, Frank Kaminsky'yi serbest bıraktı

Sacramento Kings, Frank Kaminsky'yi serbest bıraktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings, Frank Kaminsky'yi serbest bıraktığını duyurdu.

Kaminsky'nin, 26 Kasım'da Sacramento ile garantisiz bir anlaşma imzaladığı bildirilmişti.

Kings için dört hazırlık maçında oynayan Kaminsky, maç başına 7.6 dakikada 5.3 sayı ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde oynadığı beş sezonda 9.7 sayı, 4.5 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına sahip. Kaminsky geçtiğimiz sezon Phoenix Suns'da oynamadan önce, kariyerinin ilk dört yılını Charlotte Hornets ile geçirmişti.


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