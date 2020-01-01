"Kings, Fox'ı tutmak için ona değerinden fazla para vermeli" iddiası!

Sacramento Kings'in, De'Aaron Fox'ı elinde tutmak için "değerinden fazla para vermesi" gerekebileceği iddia edildi.



Fox bu ölü sezonda kazançlı bir çaylak kontratı uzatması imzalamak için uygun duruma gelecek ve tüm işaretler, Kings'in kendisi ile böyle bir anlaşma imzalayacağına işaret ediyor.



Bununla birlikte, bir NBA genel menajeri, Forbes'dan Sean Deveney'ye, takımın serbest oyuncu döneminde süperstar oyuncuları cezbetme geçmişi olmadığından, Kings'in Fox'ı Sacramento'da tutmak için fazladan ödeme yapmak zorunda kalabileceğini söyledi:



"Kuşkusuz, De'Aaron Fox'a ödeme yapacaksınız. Sacramento'ya gelmesi için kimi ikna edeceksiniz? Ona ödeme yapmanız, hatta değerinden fazla ödeme yapmanız lazım, çünkü serbest oyuncuları getirmek zor olacak. Ona imza attırabilirseniz, maliyeti ne olursa olsun, eğer Kings'seniz, bunu yaparsınız. Bence onlardan bir maksimum kontrat teklifi alır ve bunu kabul eder. Basit."



Fox, bu yaz Kings takım tarihindeki en yüksek maaşlı anlaşmayı imzalayabilir. Genel menajer Vlade Divac'ın, De'Aaron'ın NBA'deki All-Star potansiyeline sahip en iyi genç oyunculardan biri olmasından ötürü, Fox'u kaybetmeyi göze almayacağı düşünülüyor.



Sezon Mart ayında askıya alınmadan önce, Fox ortalama 20.4 sayı, 4.0 ribaund ve 6.8 asist ile oynuyordu.



