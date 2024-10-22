Kimmich'ten Barcelona sorusuna cevap!

Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, Barcelona için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kimmich'ten Barcelona sorusuna cevap!
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22 Ekim 2024 21:16
Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu, Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra Barcelona'ya olası transferini düşünüp düşünmediği yönünde gelen sorunun ardından, "Şu anda bunu düşünmüyorum. Hayatta ve futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz." diye cevap verdi.

Kimmich'in adı yaz transfer döneminde de Barcelona ile anılmıştı.

29 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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