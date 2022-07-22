Kim Min Jae Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etti

Napoli'nin uzun süredir ilgi gösterdiği Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin İtalyan ekibinin teklifini kabul ettiği öğrenildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Napoli'nin yıllık 2 milyon euro maaş ve performans bonusuna ek olarak 1,5 milyon euroluk teklifini Güney Koreli savunmacının kabul ettiği belirtildi. Kulüpler anlaştığı takdirde Kim'in performans bonusunun ise toplam 800 bin euro olduğu ve Günel Koreli yıldızın yıllık 2.8 milyon kazanabileceği aktarıldı.



Savunmanın bel kemiği Kalidou Koulibaly'i Chelsea'ye gönderen Napoli'nin Kim Min Jae'nin serbest kalma bedeli olan 20 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu ise son gelen haberler arasında bulunuyor.



Kim Min Jae Fenerbahçe'ye geçen yıl Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.





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