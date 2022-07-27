Kim Min-Jae, Napoli'de

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi için resmi açıklama yaptı.

Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min-Jae için 18 milyon 50 bin euro bonservis geliri elde edecek.Sarı lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklamada,ifadeleri kullandı.Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. 3+2 yıllık sözleşmede, 2024'den geçerli olmak üzere de 45 milyon euro serbest kalma maddesi olacak.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 1 gol kaydeden Kim Min-Jae, özellikle savunmada yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekmişti.