Kilo vermek için başladığı Kick Boks'ta şampiyon oldu!

Konya'da kilo vermek için başladığı kick boksta Türkiye şampiyonu olan 15 yaşındaki Salih Yiğithan Talay, uluslararası arenada ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.Lise öğrencisi Salih Yiğithan, fazla kilolarından kurtulmak isteyince, babasının yönlendirmesiyle kick boksa başladı.Bu spora başladığında 120 kilogram olan Salih Yiğithan, antrenörünün desteğiyle 90 kilograma düştü.İl şampiyonlukları ve iki Türkiye şampiyonluğu elde eden Salih Yiğithan'ın hedefi, Türkiye'yi dünyada temsil etmek.Salih Yiğithan Talay, AA muhabirine, kick boksla kendisindeki farklılıkları gözlemlediğini söyledi.Kilo vermeye başlamasıyla kendisini daha zinde hissettiğini anlatan Salih Yiğithan, "Kilolarımı vermeye başladığımda kendimdeki değişimi hissettim ve öz güvenim geldi. Bu şekilde daha çok motivasyon sağladım. Böylece antrenmanlara daha hırslı gitmeye başladım. Hocamla beraber haftanın 5 günü antrenman yaparak çalıştık. 5 ayda rahat bir şekilde kilo verdim. Kick boks, benim için hobiden daha fazlası oldu. Bu sayede daha çok sosyalleşmeye başladım. Zayıflamak ve öz güvenimin yerine gelmesi için başladığım boksta şampiyonluklar almaya başladım." diye konuştu.Yiğithan'ın antrenörü Mehmet Güçlü de sporcusunu ilk gördüğünde ona inandığını dile getirdi.Salona geldiğinde sporcusunun 120 kilogram ağırlığında olduğunu anımsatan Güçlü, şunları kaydetti:"İlk geldiği zaman kiloluydu. Şu anda 90 civarında, 5 ayda zayıfladı. Yiğithan'ın spor yapmasındaki yeteneğini keşfettik. Öz güveninin de gelmesiyle müsabakalara yolladık. Böylece hem zayıfladı hem de hedefine ulaştı. Pilav ve kolayı tamamıyla kestik. Hareket etmeyen birini hareketli hale getirdik. Metabolizmasını hızlandırdık. Okuldan eve, evden okula giden birine günlük 1,5-2 saatlik antrenman periyoduyla kilolarını yakmaya başladık. Hedefimiz 2026 Dünya Şampiyonası'na hazırlamak ve şampiyon yapmak."