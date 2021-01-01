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Kidd: "Topu, Luka'nın ellerinden almayacağız"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Mavericks'in başarısı için savunmaya vurgu yaparken, takımın süperstarı Luka Doncic'in hücumdaki önemini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Mavericks'in başarısı için savunmaya vurgu yaparken, takımın süperstarı Luka Doncic'in hücumdaki önemini açıkladı.

Kidd, Mavs.com'dan Dwain Price'a bu konular üzerine şunları anlattı:

"Topu Luka'nın elinden alacağımızı sanmıyorum. O çok iyi. Takıma onu ve aynı zamanda birbirimizi tamamlayacak parçalar ekledik.

Ama en önemli şey, savunma. Detaylara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimizin tek bir hedefi var, o da şampiyonluk kazanmak. Savunmada rakibi durduracak pozisyonlar oynamamız gerekiyor. Burada en son şampiyon olduğumuzda yaptığımız buydu.

Bize şampiyonluğu kazandıran sadece hücumumuz değildi, savunmamızdı."

Dallas, en son 2011 yılında şampiyonluğu (ilk ve tek sefer) kazanmıştı.


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