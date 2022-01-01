Kidd: "LeBron James, GOAT'tur!"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



Kidd, LeBron'un tüm zamanların sayı kralı Kareem Abdul-Jabbar'ı geçmesinin, kendisini 'GOAT' yapacağını açıkladı:



"Bana kalırsa LeBron, tarihin en iyisi olarak anılacak. Rakamlarına ve saha içinde ve dışında yaptıklarına baktığınızda, başka kimsenin başaramadığı şeyleri başarmış biri. Komple paket olarak düşünmeniz gerekiyor. Kendisi tüm zamanların en iyisi."



James, birkaç maç önce Utah Jazz efsanesi Karl Malone'u geçtikten sonra listede ikinci sıraya oturmuştu ve önümüzdeki sezon listede birinciliği elde etme yolunda ilerliyor.



