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Kidd: "Doncic'le takas sonrası hiç konuşmadım"

NBA tarihinin en sarsıcı takaslarından biri olarak değerlendirilen Luka Doncic - Anthony Davis değişimi sonrası, Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Sloven yıldızla neden iletişim kurmadığını açıkladı.

calendar 19 Mayıs 2025 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kidd: 'Doncic'le takas sonrası hiç konuşmadım'
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NBA tarihinin en sarsıcı takaslarından biri olarak değerlendirilen Luka Doncic - Anthony Davis değişimi sonrası, Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Sloven yıldızla neden iletişim kurmadığını açıkladı.

Dan Patrick Show'a konuk olan Kidd, "O sabah ona mesaj attım ve o günden beri hiç konuşmadık. Muhtemelen mutlu değildi. Beklenmedik bir durumdu, duygular yüksekti. Ancak şunu hep söyledim: Luka'yı çalıştırmak benim için büyük bir şanstı. O harika bir insan ve dünyanın en yetenekli oyuncularından biri. Ona hep en iyisini diliyorum." şeklinde konuştu.

Kidd, Doncic'i yıllardır çalıştırıyordu ve birlikte 2024 yılında Mavericks'i 2011'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne taşımışlardı. Takas öncesinde herhangi bir kopuş sinyali yokken, Kidd'in sabrının azalmaya başladığı iddiaları da dikkat çekti.

Kariyerinde 28.6 sayı, 8.6 ribaunt ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynayan Doncic'in elit bir oyuncu olduğu konusunda fikir birliği olsa da liderlik özellikleri zaman zaman tartışma konusu oldu. Mavericks'te mutlak kontrol sahibi olduğu dönemlerde kondisyon eksiklikleriyle eleştirilen Doncic'in bu zaafları, takımını en kritik anlarda yavaşlatmıştı.


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