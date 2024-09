Kian Fitz-Jim: 'Benim yılım olacak'

Ajax forması giyen Kian Fitz-Jim, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmada gol sevinci de yaşayan Kian Fitz-Jim'in sözleri şu şekilde:



"Perşembe günü antrenörümüz Daniele Cavalletto ile Go Ahead'e karşı oynadığım maça baktım. O maçta ceza sahası etrafında dolaşmıştım ama bugün gerçekten ceza sahasına girebildim. Bunu devam ettirmek zorundayım. Kulüp, oyuncular ve etrafımdaki insanlar bana çok güven veriyor. Arena'da her zaman daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Elbette öyle olmamalıyız ama bu doğru. Her şey öngördüğümüz gibi gitti. Bu da sonunda karşılığını veriyor. Zayıflayamazsınız çünkü elbette iyi başlamak istiyoruz. Bunun Ajax'ta benim yılım olabileceğini hissediyorum."