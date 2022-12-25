Gaziantep FK, Beşiktaş karşılaşmasında bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.



Karşılaşmanın 24. dakikasında Kevin N'Koudou ile Stelios Kitsiou arasındaki ikili mücadele sonrası, iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.



N'Koudou rakibine kafasıyla müdahalede bulundu ve Kitsiou yere düştü. N'Koudou, sarı kart gördü. Gaziantepli oyuncular, bu dakikada kırmızı kart bekledi.



Ardından hakem Atilla Karaoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi, sarı kart kararını değiştirmedi.



Rıdvan Dilmen



"Atilla Karaoğlan atmadı değil, atamaz! Tartışmasız kırmızı! VAR'ı bırak, zaten Atiba attı! "Yaktın bizi' diyor Atiba ama hakem demiyor! Skandal! Beşiktaşlıların da kendi dünyalarında N'Koudou'ya saydırdığını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe demez mi, 'Bizim oyuncularımızı sürekli atıyorsunuz ama şu pozisyona bakın' diye. "



Ahmet Çakar



"Hakem Atilla Karaoğlan'ın Beşiktaşlı N'Koudou'yu oyundan atmaması hata değil, kasıttır. VAR davetine rağmen kırmızı kart vermemesi, kendisine takılan FIFA kokartının rezilce diyetidir…"



Erman Toroğlu



"Bu kadar senelik futbol hayatımda, bu kadar senelik hakemlik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Topa dalarsın adama gelir gelmez, kafaya çıkarken dirseğin gelir, hepsi tamam 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya gösterelim bir tanesi sarı demez.Bu futbol namına ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kırmızı oğlu kırmızı"



Nihat Kahveci



"N'Koudou'nun pozisyonu bana göre net kırmızı."





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