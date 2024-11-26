Kevin N'Koudou, Avrupa'ya dönebilir!

Beşiktaş forması da giyen Kevin N'Koudou'nun Avrupa'ya dönme ihtimali doğdu.
Kamerun basınında yer alan habere göre; Damac FC ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi.
MARITIMO HAREKETE GEÇTİ
Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Maritimo'nun yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği aktarıldı.
TRANSFERİN BİTME İHTİMALİ %50
Haberde görüşmelerin sürdüğü yazılırken, transferin bitme ihtimalinin yüzde 50 olduğu vurgulandı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'koudou, Arabistan ekibiyle 12 maça çıktı ve 7 gol, 2 asist yaptı.
Kamerun basınında yer alan habere göre; Damac FC ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi.
MARITIMO HAREKETE GEÇTİ
Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Maritimo'nun yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği aktarıldı.
TRANSFERİN BİTME İHTİMALİ %50
Haberde görüşmelerin sürdüğü yazılırken, transferin bitme ihtimalinin yüzde 50 olduğu vurgulandı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'koudou, Arabistan ekibiyle 12 maça çıktı ve 7 gol, 2 asist yaptı.