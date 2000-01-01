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Kerr: "Tekrardan, en iyi 10 savunma takımından biri olmalıyız"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın savunmasını yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın savunmasını yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Warriors, son iki ölü sezonda kadrolarında birden fazla değişiklik görmüştü. NBA TV ile görüşen Kerr, ekipteki yeni oyuncuları kadroya nasıl entegre edeceği sorulduğunda şu açıklamaları yaptı:

"Kadromuzun doğası gereği farklı olacağımızı düşünüyorum ve bu yüzden bunların çoğunun doğal olarak gerçekleşmesi gerekecek. Adamların birbirleriyle rahat hissetmesi için birlikte oynamaları gerek. Her birinin sahada yerini öğrenmesi lazım. Koçluk ekibi olarak en iyi rotasyonları ve kombinasyonları bulmalıyız."

"EN GÖZ ARDI EDİLEN NOKTAMIZ BUYDU"

Kerr ayrıca Warriors'ın en iyi savunma takımlarından biri olması gerektiğini vurguladı:

"Benim ve diğer koçlarımızın bakış açısına göre en önemli şey, tekrar en iyi savunma takımından biri olmamız gerektiği. Son yedi, sekiz senedir, Warriors kadrolarındaki en göz ardı edilen yönümüz buydu.

Her zaman ligdeki en iyi savunma takımlarından biri olmuşuzdur ve ciddi anlamda en üst seviyede rekabet edebilmek için, savunma açısından mükemmel olmanız gerekir. Antrenman kampındaki odak noktası bu şekilde. Savunmamızı yeniden inşa etmeye çalışacağız. Uzunluğumuz ve atletizmimiz çok iyi düzeyde, ancak yine de çok fazla çalışma gerekecek ve bunun da farkındayız."


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