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Kerr: "Steph, NBA'dekilere kim olduğunu unutturmamak istiyor"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'nin "en iyi takımları yenmek" ve "NBA'deki diğer oyunculara hala çok iyi olduğunu göstermek" istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'nin "en iyi takımları yenmek" ve "NBA'deki diğer oyunculara hala çok iyi olduğunu göstermek" istediğini söyledi.

Kerr, Curry'nin karşısındaki kim olursa olsun "her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi arzuladığını" bilmesini istediğini belirtti:

"Steph'in birçok farklı seviyede rekabetçi olduğunu söylediğimde, demek istediğim buydu. Kendini motive etmenin yollarını buluyor ve hiçbiri de yalandan değil. Hepsi gerçek.

Hala şampiyonluk kazanmayı, en iyi takımları yenmeyi ve ligdeki diğer oyuncuların, kendisinin çok iyi olduğunu bilmelerini istiyor.

Ya LeBron (James) olsun, ya ligdeki en iyi oyunculardan biri olsun ya da Trae Young gibi kendisinin ayak izlerini takip eden genç bir yıldız olsun, tüm bu zorlukların üstesinden gelmeye hazır.

Bütün bunlar, onun neden bu kadar büyük bir oyuncu olduğunun sebeplerinden biri. Yeteneğin de çok ötesinde bir durum. Steph'i Steph yapan şey, rekabetçilik arzusu ve bunu sürdürebileceğine olan inancı."

Curry sezonda 27.6 sayı, 6.6 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları yakalarken, üçlük çizgisi gerisinden %38.8 şut isabetiyle oynuyor.


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