Kerr: "John Stockton, çirkef herifin tekiydi!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA efsanesi John Stockton'ın "çirkef herifin teki" olduğunu söyledi.



1997 ve 1998 NBA Finallerinde karşı karşıya geldiği Stockton hakkında konuşan Kerr, "çirkef" olarak adlandırdığı efsane oyuncu ile eşleşmesine dair bazı düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Utah'a ve John Stockton'a karşı Finaller'de iki yıl üst üste, on iki maç oynamıştık. Ona saygım çok büyüktür. Saha dışında görüştüğüm biridir. Çok severim. Harika adamdır. Ama çirkef herifin de tekidir! Bu konuda hiç psikoloğa gitmemiştim. Sanırım artık zamanı geldi (şakayla karışık)."



Kerr'lü Bulls ekibi, 1997 ve 1998'deki Final serilerinden galip olarak ayrılan taraf olmuştu.



