Kerim Alıcı'nın yeni adresi Hatayspor

Göztepeli Kerim Alıcı, transferin son gününde Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kerim Alıcı'nın yeni adresi Hatayspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2022 01:39
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcusu Kerim Alıcı'nın transferi konusunda Atakaş Hatayspor'la anlaştığını duyurdu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kerim Alıcı'nın transferi konusunda Atakaş Hatayspor ile yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Kerim'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesindeki bilgiye göre de Kerim Alıcı, Atakaş Hatayspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ