Kerem Şen İstanbulspor'da

Kerem Şen, Trabzonspor'dan İstanbulspor'a bir yıllığına kiralandı. Sağlık kontrollerinin ardından imzalar atılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Kerem Şen İstanbulspor'da
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02 Ağustos 2024 10:29
Bursaspor altyapısından yetişip 2022 kış transfer döneminde 460 bin euro gibi bir fiyata Trabzonspor'a transfer olan Kerem Şen'in yeni takımı belli oldu.

TFF 1. ligde mücadele eden İstanbulspor genç orta saha oyuncusunu bir yıllığına kiraladı.

İstanbula gelen oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacak.

YENİDEN İSTANBULSPOR'DA

Kerem Şen 2023 yılının kış transfer döneminde yine Trabzonspor'dan İstanbulspor'a 6 aylığına kiralanmıştı.

6 aylığına kiralandığı İstanbulspor'da 7 maça çıkan Şen 1 gollük performansla oynamıştı.

 

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