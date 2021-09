Kerem'in menajeri: 'Babası o an rahatsızlık geçirdi'

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, Fanatik gazetesine konuştu.



Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'nun Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerden çok şey öğreneceğini söylerken, Marcao ile yaşanan üzücü olayın genç futbolcunun babasının rahatsızlık geçirmesine neden olduğunu belirtti.



"TERİM VE ARDA TURAN'DAN ÖĞRENECEĞİ ŞOK ŞEY VAR"



Fatih Terim gibi tecrübeli ve başarılı bir hocanın yönetiminde gelişmesi Kerem için çok büyük bir avantaj. Ozan Kabak ve Emre Belözoğlu gibi birçok Türk genci milli takıma ve Avrupa futboluna kazandırdı. Kerem için her konuda zamanlamayı en iyi bilen hocasıdır.



Saha kenarında Fatih hocası, saha içinde ise Arda ağabeyi gibi tecrübeli insanların yanında olması büyük bir şans. Arda'dan öğrenebileceği çok şey var.



"BABASI RAHATSIZLIK GEÇİRDİ"



Marcao saldırısı sadece Kerem'i, ailesini ve Galatasaray camiasını değil; tüm Türkiye'yi üzdü. Ayrıca bütün dünya medyasında günlerce yayınlandı. Ailede inanılmaz bir hüzün ve stres yaratmakla kalmadı; Marcao travması Kerem'in babasında önemli bir sağlık sorununa yol açtı.



Kendi oğlunuzu ekrandaki milyonların önünde daha önce görülmemiş bir saldırıya uğramasını görmek kolay değil. Yürekler dayanmaz buna!



Bizleri belki daha da çok üzen insanların medya ve sosyal medya üzerinden çıkıp Kerem'in Marcao'yu provoke ettiği ve Kerem'in şımarık olduğunu söylemeleri. Kerem benim bugüne dek çalıştığım en terbiyeli, saygılı ve aynı zamanda hırslı oyunculardan bir tanesi. O süreçte bile hiçbir şey olmamış gibi sahaya çıkıp her maçta yüzde 100 mücadele vererek takımına faydalı oldu. Kerem her zaman "önce Galatasaray ağabey" der bana.



Bir kulübün duruşunun sportif başarıdan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Değerlerin de daima çıkarlardan önce geldiğine inanıyorum.



Açıklamaların tamamını Fanatik gazetesinde bulabilirsiniz.