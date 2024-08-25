Kerem için transfer hamlesi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gündemden düşmüyor.
Son olarak kaptanlık olayıyla gündeme gelen Kerem'in adı bu kez transferle gündeme geldi. Bundesliga'dan bir takım 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Alman ekibi, transfer için milli oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Kerem Aktürkoğlu'nun adı transfer döneminde daha önce Rusya'dan da Spartak Moskova ile anılmıştı. İbrahim Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde Kerem için şu açıklamaları yaptı;
"Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi."
"Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok."
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. [Taktik Mania]
Son olarak kaptanlık olayıyla gündeme gelen Kerem'in adı bu kez transferle gündeme geldi. Bundesliga'dan bir takım 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Alman ekibi, transfer için milli oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Kerem Aktürkoğlu'nun adı transfer döneminde daha önce Rusya'dan da Spartak Moskova ile anılmıştı. İbrahim Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde Kerem için şu açıklamaları yaptı;
"Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi."
"Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok."
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. [Taktik Mania]