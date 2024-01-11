Kerem Aktürkoğlu'na Hollanda devi talip oldu

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Hollanda ekibi Ajax, devre arasında takımdan ayrılması gündemde olan Steven Bergwijn'in yerine Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu listeye aldı.

, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'na Hollanda devi talip oldu
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11 Ocak 2024 13:16
Son güncelleme 11 Ocak 2024 13:18
Hollanda ekibi Ajax'ın, Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nu transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

Hollanda basınındaki habere göre, Premier Lig'den West Ham Unidet ve Suudi Arabistan takımlarının transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Steven Bergwijn'in takımdan ayrılma ihtimali üzerine Ajax, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.

BERGWIJN'DEN GELEN PARAYLA KEREM

Haberde, Bergwijn'in devre arasında takımdan ayrılması halinde Ajax, hızlı bir şekilde bu transferden gelecek parayla kadrosuna yeni bir sol kanat oyuncusunu katacak. Bu doğrultuda Hollanda devinin gündemindeki ismin sarı kırmızılıların milli futbolcusu olduğu kaydedildi.

AYNI OYUN TARZINA SAHİPLER

Ajax'ın 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu geçtiğimiz kıştan beri takip altığına aldığı belirtildi. Hollanda ekibinin Steven Bergwijn yerine Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine almasının en büyük sebebinin ise iki futbolcu aynı oyun tarzına sahip olması olarak gösterildi.

GALATASARAY SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Galatasaray'ın Kerem için doğru teklif gelmeden milli oyuncusunun ayrılmasına sıcak bakmadığı da kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoplu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol attı ve 8 asist yaptı. 

 
 

 

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