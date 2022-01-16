Kerem Aktürkoğlu, 8. golünü attı

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Hatayspor maçında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı.



Kerem Aktürkoğlu, daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Maçta Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Emre Kılınç ise bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü attı.





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