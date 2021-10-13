Kenyalı atlet Tirop, evinde ölü bulundu!

Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop, evinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kenyalı atlet Tirop, evinde ölü bulundu!
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13 Ekim 2021 17:38
Kenya'yı olimpiyatlarda temsil eden genç atlet Agnes Tirop, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Kenya Atletizm Federasyonu Gençlik Gelişimi Departmanı Başkanı Barnaba Korir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tirop'un Elgeyo-Marakwet bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu söyledi.

Korir, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metrede bronz madalya alan Tirop'un eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün iddia edildiğini, ölümüne ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

25 yaşındaki atleti uluslararası arenada en hızlı yükselen atletlerden biri olarak nitelendiren Korir, "Kenya, bir mücevheri kaybetti." dedi.

Genç atlet, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında da dördüncü olmuş, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise "30:01"lik derecesiyle kadınlar 10 bin metre rekorunu kırmıştı.


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