Kenan Yıldız, haftanın takımında!

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan ve 4-1 kazanılan Wydad Casablanca maçındaki performansının ödülünü aldı.Milli yıldız, Wydad Casablanca maçındaki performansıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımında yer aldı.Kenan, Wydad Casablanca maçında iki kez ağları havalandırmıştı.Juventus'ta bu sezon toplamda 50 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.