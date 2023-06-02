Kenan Sofuoğlu'ndan, Toprak Razgatlıoğlu'na övgü dolu sözler

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, ay-yıldızlı sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun kategori değiştirmesinin kariyerini tehlikeye atacağını, gelecek sezon için anlaştıkları marka ile Superbike'ta şampiyon olacağına inandığını söyledi.



Sofuoğlu, 2021 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyer tercihini AA muhabirine değerlendirdi.



Gelecek sezon için Rokit BMW Takımı ile yaptıkları anlaşmayla ilgili uzun bir süreç yaşadıklarını belirten Sofuoğlu, "Toprak'a MotoGP'den de teklifler vardı ama tabii Toprak, MotoGP testinde o motoru çok sevemedi, bu seviyeye gelmiş bir sporcu için zaten kategori değiştirmek çok büyük risk olur, kariyerini tehlikeye atmak olur. Bu işin içindeki insanlar bu konuya daha yakın, dışarıdan insanlar o kadar hakim olmadıkları için 'Neden MotoGP'ye geçmedi, neden yapmadı?' diyorlar ama yapacağımız yanlış bir hamle Toprak'ın kariyerini tamamen bitirir." diye konuştu.



Superbike'tan MotoGP'ye giden sporcuları incelediklerini aktaran Sofuoğlu, "Geçmişte de bunun örnekleri var. Daha önce Superbike'ta çok büyük başarılar elde etmiş sporcuların hangisi MotoGP'ye geçtiyse MotoGP'de iki yıl içinde kariyerini tamamen bitirdi ve genç yaşta motosiklet yarışlarını bırakmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.



"MotoGP için teklifler de vardı, geçebilecek yeteneği de vardı"



Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye geçmemesinin eleştirilmesine yönelik Sofuoğlu, şunları kaydetti:



''Bu demek değil ki MotoGP'ciler daha iyi, sadece o altyapıyla o motora alışkın ve o motora göre yetişmiş çocuklar. Biz Toprak'ı 10 yıldır Superbike motoruna göre hazırladık ki zaten son 6 yıldır da Toprak, Superbike motorunun üzerinde. O yüzden böyle bir değişiklik yaparsak belki en az iki sene Toprak'ın çok zorluk çekmesi gerekir ve bu arada bir sakatlıkla kariyeri bitebilir. Dışarıdan tabii insanlar bu detayları bilmediği için neden MotoGP'ye geçmedi diye bazı eleştiriler yapabiliyor. MotoGP için teklifler de vardı, geçebilecek yeteneği de vardı ama Toprak'ın altyapısı oraya uygun değil, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Toprak da zaten MotoGP motoruna bindiğinde bunu hissetti ve o düşüncesinden açıkçası vazgeçti."



"İnanıyorum ki Toprak, BMW'yi ilk dünya şampiyonu yapacak sporcu olacak"



Toprak Razgatlıoğlu'nun 2020'den bu yana kadrosunda yer aldığı Pata Yamaha Prometeon takımından sezon sonunda ayrılacağını hatırlatan Sofuoğlu, "Superbike'ta da artık bir değişiklik gerekiyordu. Bu anlamda başka bir markadan gelen teklifi değerlendirdik ve bu teklif de Toprak'ı heyecanlandırdı." diye konuştu.



Yeni hedefleri için de Sofuoğlu, "İnanıyorum ki Toprak, önümüzdeki yıl için anlaştığımız marka BMW üzerinde çok başarılı olacak. BMW, Superbike'ta henüz dünya şampiyonluğu olmayan bir marka ve inanıyorum ki Toprak, BMW'yi ilk dünya şampiyonu yapacak sporcu olacak. Bu markayı dünyada, dünya şampiyonluğu kazanmış bir statüye çıkartacak ve bu, onun kariyerine çok büyük katkı sağlayacak. Tanınırlığını dünya genelinde motor sporlarında zirveye taşıyacak bir hamle bu. Zor bir hareket, zor bir hamle ama ben inanıyorum ki bunun üstesinden geleceğiz ve tekrar dünya şampiyonluğuna ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



