Kenan Sofuoğlu, Kawasaki ve MV Agusta'nın motosikletlerini test etti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, İspanya'da milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun yeni sezon motosikletleriyle test sürüşü gerçekleştirdi.



Can Öncü'nün yarışacağı Kawasaki Puccetti ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarışacağı MV Agusta motosikletleriyle İspanya'nın Jerez Pisti'nde yeni yılın ilk testini gerçekleştiren Kenan Sofuoğlu, Worldsbk'ye yaptığı açıklamada, bu motorların yarış performanslarını değerlendirdi.



Kenan Sofuoğlu, çalıştırdığı iki sporcusunun da motorlarını denediğini ve test sürüşünün çok iyi geçtiğini belirterek, "Özellikle MV Agusta'da gelecekle ilgili potansiyeli gördüm. Bahattin için çok iyi bir tercih yaptığımızı, çok iyi bir takım bulduğumuzu gerçekten kendim deneyerek gördüm. İnanıyorum ki Bahattin bu motosiklete alışırsa, hem Supersport hem de Superbike kariyeri için çok iyi bir seçim olur." ifadelerini kullandı.



Akşam üzeri de Can Öncü'nün motorunu denediğini dile getiren Kenan Sofuoğlu, şöyle konuştu:



"Tabii ki Can'ın motoru benim uzun yıllar yarıştığım araç olduğu için oturduğum anda kendimi evimde hissettim ve gerçekten çok zevk alarak kullandım. İki motor da farklı ama beni mutlu eden, bir sporcumun Kawasaki'de diğer sporcumun MV Agusta'da en iyi takımlarda olması. Özellikle bu sene Can'dan şampiyonluk bekliyoruz ve inanıyorum ki o potansiyele sahip. Testlerde en hızlılardan biriydi. Bahattin için de daha zamanımız var. Tabii ki hem MV Agusta'ya hem de Kawasaki'ye teşekkür ediyorum. Burada her iki marka motosikleti de aynı günde kullanmak nasip oldu. Tabii uzun yıllar kullanmadığım için çok yorucuydu ama çok güzel bir gündü."



Bu sezon Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü ile birlikte yarışacak Bahattin Sofuoğlu, test sürüşlerine Kovid-19 testi pozitif çıktığı için katılamamıştı.





