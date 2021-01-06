Kenan Karaman'dan transfer açıklaması

Kariyerini Fortuna Düsseldorf'ta sürdüren Kenan Karaman, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kenan Karaman'dan transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2021 19:10
Adı Galatasaray'la da anılan milli forvet oyuncusu Kenan Karaman, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

"TARAFTARLAR ENDİŞELENMESİN"

A Milli oyuncu Alman basınına yaptığı açıklamada; "Bunu daha önce açıkça belirttim. Taraftarların endişelenmesine gerek yok, Fortuna ile yoluma devam etmek istiyorum. Gelecek aylarda sadece hedefe odaklanmak istiyorum." dedi.

Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf formasıyla 13 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için