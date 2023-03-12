Kenan Karaman, Dortmund'un serisini bitirdi!

Borussia Dortmund, derbi maçta Schalke 04 ile 2-2 berabere kaldı ve 8 maçlık galibiyet serisi son buldu. Schalke'nin ikinci golü Kenan Karaman'dan geldi.

Haber; Sporx.com
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Kenan Karaman, Dortmund'un serisini bitirdi!
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11 Mart 2023 22:36
Almanya Bundesliga'da Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Veltins Arena'daki maç 2-2 sona erdi.

Borussia Dortmund, 38. dakikada Nico Schlotterbeck ile öne geçti ve ilk yarı Dortmund'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Schalke 04'de 50. dakikada Marius Bülter, skoru eşitledi. Borussia Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile yeniden öne geçti.

Schalke 04'de oyuna 68. dakikada giren Kenan Karaman, 79. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund'un ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Dortmund 50, Schalke 04 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü ağırlayacak. Schalke, Augsburg deplasmanına gidecek.

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