Kenan Karaman'dan Beşiktaş formasıyla ilk gol!

Kenan Karaman, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Medipol Başakşehir'e karşı attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kenan Karaman'dan Beşiktaş formasıyla ilk gol!
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07 Mart 2022 23:50
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında kaydetti.

Siyah-beyazlı futbolseverlerin en çok eleştirdiği isimler arasında yer alan Kenan Karaman, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Maçın 54. dakikasında Ghezzal'ın direkten dönen topunu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan Kenan Karaman, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 25 karşılaşmada şans buldu.

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