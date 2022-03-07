Kenan Karaman'dan Beşiktaş formasıyla ilk gol!

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında kaydetti.
Siyah-beyazlı futbolseverlerin en çok eleştirdiği isimler arasında yer alan Kenan Karaman, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı.
Maçın 54. dakikasında Ghezzal'ın direkten dönen topunu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan Kenan Karaman, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 25 karşılaşmada şans buldu.
Siyah-beyazlı futbolseverlerin en çok eleştirdiği isimler arasında yer alan Kenan Karaman, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı.
Maçın 54. dakikasında Ghezzal'ın direkten dönen topunu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan Kenan Karaman, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 25 karşılaşmada şans buldu.