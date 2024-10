Kemal Danabaş: 'Tek üzüntüm taraftar olmaması'

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek üst üste ikinci kez bu kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Oyun anlamında bir güç farkının olduğunu dile getiren Danabaş, "Dün ülkemiz adına talihsiz bir gündü. Tribünlerdeki olaylar hiç tasvip etmediğimiz olaylardı. Bu olayların sonucunda bu maç bugüne ertelendi. Bu tip olayların olmaması lazım. Biz kulüp olarak hiç tasvip etmiyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Buraya da bileğinin haklarıyla geldiler. Ama bir güç farkı vardı. Biz kalitemizi sahaya yansıttık. Beşiktaş'ın 91 numaralı oyuncusuna bir geçmiş olsun demek istiyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bugün maçın MVP'si olan oyuncumuz Gabby Williams'ın da Seattle'dan takım arkadaşı. Ona da Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geçmiş olsun diyorum. Maça gelince ilk 3 periyot beklediğimizden daha zor geçti. Biz kalite olarak güçlü bir kadroya sahibiz. Yine hedefimiz EuroLeague ve Türkiye şampiyonluğu. Diğer iki kulvarda hem Cumhurbaşkanlığı kupası hem de Türkiye kupasında, kupayı müzemize getirmek en büyük hedefimiz. Bu amaçla kadroyu kurduk. Beklediğimiz bir dirençte ve bizim kendi kalitemize yakışmayacak bir oyun oynadık. Fakat daha sonra açıldık. Bu çok normaldi. Bir lig maçı oynadık ve bu da ikinci maçımız. Takımımız hazır değil. Zaten 3 tane oyuncumuz son 3 gün içinde geldi. Bir antrenmanla maça çıkan oyuncularımız oldu. Daha iyi günler yaşayacağız. Daha iyi oyun oynayacağız. Ben hocamızı, oyuncularımızı, genel menajerimiz Nalan Ramazanoğlu'nu, bütün teknik kadroyu ve idari kadroyu tebrik ediyorum. Bir gerçeği de söylemeden edemeyeceğim. Bu kadronun kurulmasında bize her türlü desteği veren Sayın Başkanımız Ali Koç'a ve yönetim kurulumuza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" yorumlarında bulundu.



"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ"



Tek üzüntüsünün karşılaşmada taraftarların olmaması olduğunu dile getiren Kemal Danabaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu ikinci Süper Kupa. Zaten Süper Kupa'yı Türkiye'ye getiren ilk takım Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi. Bugün üst üste ikinci defa kazandık. İki EuroLeague şampiyonluğunu üst üste aldık. Biz her zaman söylüyoruz. Dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Bunun yanında da Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Şubesi benim tezime göre uzak ara takım sporları arasında tartışmasız en başarılı şube. Hedeflerimiz var. Bu hedeflerimiz doğrultusunda her zaman ayağımızı yere basarak devamlı çalışıyoruz. Bu camia da daha çok zaferler yaşatacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyoruz. Tek üzüntüm böyle bir kupayı boş tribünler önünde kaldırmak. Biz isterdik ki taraftarımız burada olsun ve onlara armağan edelim. İnşallah bir dahaki sefere."