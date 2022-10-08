Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü Boluspor'u konuk etti. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada Boluspor'un golünü 43. dakikada Gökhan Alsan kaydetti. Keçiörengücü'ne beraberliği getiren gol ise 72. dakikada Taha Batuhan Yayıkcı'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan Keçiörengücü ligin zirvesinde yer aldı. Boluspor ise 12 puanla 5. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Keçiörengücü, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Boluspor ise Denizlispor'u konul edecek.



Stat: Aktepe



Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal, Olawoyin, Bardhi, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Aykut Çeviker), Mikail Okyar (Dk. 56 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk. 72 Camara), Ali Babaei (Dk. 46 Eze)



Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar (Dk. 85 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Furkan Demir), Landel, Gökhan Alsan (Dk. 54 Melih Okutan), Kayamba (Dk. 85 Posmac), Balde (Dk. 67 Burak Asan)



Goller: Dk. 43 Gökhan Alsan (Boluspor), Dk. 73 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 18 Rashad Muhammed, Dk. 50 Mikail Okyar, Dk. 75 Bardhi, Dk. 90 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiöğrengücü), Dk. 19 Onur Ulaş, Dk. 35 Tugay Kacar, Dk. 73 Çağlar Akbaba (Boluspor)









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