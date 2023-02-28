Keçiörengücü Aly Malle'yi transfer etti!

Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Aly Malle'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü Aly Malle'yi transfer etti!
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28 Şubat 2023 16:16
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Aly Malle'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Eyüpspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aly Malle'yi sezonu sonuna kadar kiraladı. Malle'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Aly Malle, yaşanan depremlerin ardından kulübünün ligden çekilmesi sonrası Eyüpspor'a transfer olmuştu.

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