Keçiören Belediyesi 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi iş birliğiyle minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyona, 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor.Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'nda iki gün sürecek organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, törende yaptığı konuşmada, organizasyona kendi isminin verilmesinden dolayı çok gururlu olduğunu söyledi.Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşlerinin düzenlendiğine dikkati çeken Akgül,diye konuştu.Akgül, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise Taha Akgül'ün, sporculuk döneminde tüm şampiyonlukları elde ettiğine işaret ederek,dedi.Gelecek nesillere örnek olacak bir festival düzenlediklerini ve bunu devam ettireceklerini dile getiren Özarslan, şunları kaydetti:Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan organizasyonun ilk gününde alt yaş kategorilerinde sporcular mücadele ediyor.Güreşleri statta izleyenler arasında siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, olimpiyat şampiyonu eski halterci Halil Mutlu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar ve eski başpehlivan Şaban Yılmaz da yer alıyor.