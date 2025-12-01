Kazımcan Karataş: 'Lider geldik, lider dönüyoruz'

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Derbinin ardından kısa bir açıklama yapan Kazımcan Karataş'ın sözleri şu şekilde:
"Sahadaki 11 kişi değil, taraftarmızla beraber, milyonlarla beraber oynadık. Lider gibi sahadaydık. Lider geldik, lider dönüyoruz. Sezon sonu şampiyon biz olacağız. Taraftarımız, bu deplasmanda da bizi evimizde hissettirdiler."
