Kazım Karabekir Stadı Erzurumspor FK-Iğdır FK maçına hazır hale getiriliyor

Alttan ısıtmalı sistemle yağan karın erimesi sağlanan stat, zeminine çekilen brandalar ve üstten ısıtmalarla futbol oynanmasına uygun hale getirilmeye çalışılıyor.



Kar ve soğuktan olumsuz etkilenen yerlerden olan statta görevli personellerin çalışmalarını inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, stat müdürü Zafer Ala'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Zemini kar ve soğuktan korumak için çalışmaların sürdüğünü belirten Çakmur, saha zemininin yarınki maç için hazır konuma geleceğini söyledi.



Erzurumspor FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında yarın Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.



