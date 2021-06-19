Galatasaray'da tarihi başkanlık seçiminde kazanan Fatih Terim oldu.



Başkanlık seçiminden önce ortak bir bildiri yayınlayarak teknik direktör olarak Fatih Terim ile yola devam edeceklerini açıklayan Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Öztürk 4731 oyun kullandığı seçimde toplam oyların yüzde 87'sini aldı.



Seçimden hemen önce 4 başkan adayı da tüm çalışmaların Fatih Terim yönetiminde yapılacağını içeren bir bildirin altına imza atarak teknik direktörlük koltuğunu Terim'e teslim edeceklerini açıklamıştı. Bir diğer başkan adayı Yiğit Şardan ise başkan seçilmesi durumunda Fatih Terim ile ilgili kararını vereceğini açıklamıştı.



Galatasaray genel kurul üyeleri de 4 başkan adayının Fatih Terim bildirisine imza atmasını bir anlamda "destekleyerek" Terim ile yola devam edilmesi kararına destek verdi.



4731 Galatasaray Genel Kurul üyesinin Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık seçimlerinde oy kullandığı başkanlık seçimlerinde kazanan hem Burak Elmas oldu, hem de Fatih Terim oldu.



BURAK ELMAS'TAN FATİH TERİM İÇİN İLK AÇIKLAMA



Burak Elmas, seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada Fatih Terim sorusuna, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız." dedi.



