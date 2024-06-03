Kazablanka'da tek madalya Meltem Hocaoğlu Akyol'dan

Karate 1 Premier Lig'in Fas'ta düzenlenen 4. ve son ayağına katılan Türk sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Kazablanka kentindeki organizasyonda Türkiye'den 21 sporcu mücadele etti.
Turnuvada Türkiye'nin tek madalyası, kadınlar kumite +68 kiloda yarışan Meltem'den geldi. Meltem, 3'üncülük maçında karşılaştığı İskoç Niamh Junner'ı yenerek podyuma çıktı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Kazablanka kentindeki organizasyonda Türkiye'den 21 sporcu mücadele etti.
Turnuvada Türkiye'nin tek madalyası, kadınlar kumite +68 kiloda yarışan Meltem'den geldi. Meltem, 3'üncülük maçında karşılaştığı İskoç Niamh Junner'ı yenerek podyuma çıktı.
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