Kazablanka'da tek madalya Meltem Hocaoğlu Akyol'dan

Karate 1 Premier Lig'in Fas'ta düzenlenen 4. ve son ayağına katılan Türk sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kiloda bronz madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kazablanka'da tek madalya Meltem Hocaoğlu Akyol'dan
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03 Haziran 2024 00:24
Karate 1 Premier Lig'in Fas'ta düzenlenen 4. ve son ayağına katılan Türk sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Kazablanka kentindeki organizasyonda Türkiye'den 21 sporcu mücadele etti.

Turnuvada Türkiye'nin tek madalyası, kadınlar kumite +68 kiloda yarışan Meltem'den geldi. Meltem, 3'üncülük maçında karşılaştığı İskoç Niamh Junner'ı yenerek podyuma çıktı.

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