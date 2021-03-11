Kayserispor'da teknik direktör arayışı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Dan Petrescu'nun ardından teknik sorumlu olarak Uğur Kulaksız'ı getiren yönetimin yeni bir teknik direktör arayışı içinde olduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da teknik direktör arayışı
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11 Mart 2021 12:24
Lige Bayram Bektaş ile başlayan, Samet Aybaba ile devam eden ancak alınan başarısız sonuçlar nedeniyle yine bir teknik direktör değişikliği yaparak Dan Petrescu'yu getiren Kayserispor yönetimi, istediği başarıyı yakalamayınca bu kez alt yapı sorumlusu Uğur Kulaksız ile 'devam' etme kararı almıştı.

Kulaksız ve ekibi çıktığı 2 maçta 6 puan alarak gönderilen teknik direktörlerin yapamadığını yapmış ve büyük dikkat çekmişti.

Samet Aybaba'nın görev yaptığı sırada bir başka teknik direktörle görüştüğü ortaya çıkan yönetimin bu kez de Uğur Kulaksız ile 'devam' kararı almalarına rağmen bir başka teknik direktörle görüştükleri ortaya çıktı.

Son günlerde, sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan konu gündem yarattı. Başarılı sonuçlar alan bir teknik sorumlunun değiştirileceğine yönelik yapılan haberler ise taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

Haber: Faruk Aydemir



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