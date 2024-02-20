Kayserispor tam 10 maç sonra galip geldi

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 10 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor tam 10 maç sonra galip geldi
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20 Şubat 2024 15:47
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 26. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenerek 10 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 15. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği karşılaşmadan sonra ligde 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin 23. haftasında takımın başına getirilen teknik direktör Burak Yılmaz ile sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 7 hafta sonra puanla tanışan Kayseri temsilcisi, 24. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile yaptığı maçı da aynı skorla tamamladı.

Ligin 25. haftasında sahasında Beşiktaş'la 0-0'lık skorla yenişemeyen Kayserispor, 26. haftada dün deplasmanda RAMS Başakşehir karşılaşmasından 3-2'lik skorla ayrılarak, 10 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Kayserispor, 26. haftanın ardından 9'ar galibiyet ve mağlubiyet, 8 beraberlik sonunda topladığı 32 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.

Kayserispor'un 3 puanı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle silinmişti.

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