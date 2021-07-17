Kayserispor Pedro Henrique'nin Sivasspor'a transferini açıkladı

Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı hücum oyuncusu Pedro Henrique'nin Sivasspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Pedro Henrique için ayrılık mesajı paylaşılarak oyuncunun Sivasspor'a transferi duyurulmuş oldu.



Demir Grup Sivasspor cephesinden yapılan açıklamada Kayserispor'a Henrique için bonservis bedeli ödenmesine karar verildiği ve ödenen bonservisin yarısının Asbaşkan Serkan Aydın tarafından karşılandığı belirtildi.



2019-2020 sezonunda PAOK'tan Kayserispor'a 650 bin euro bonservis ile transfer olan Pedro Henrique, 2 sezonda Süper Lig'de 59 maça çıkarak 18 gol 3 asistlik katkı sağladı.



