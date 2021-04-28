MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

⚽18' İlhan

⚽26' Avramowski

⚽31' Sagal

🔴41' Murawski

⚽45' Avramowski

⚽51' Paz

⚽60' İlhan

⚽81' Mesanovic

⚽90' Sakıb

⚽90' Melih



📈Kayserispor, Denizlispor'u 6-3 yendi ve 8 hafta sonra kazandı.



📉Kayserispor, rakibine karşı tarihinde ilk kez lig dublesi yapmayı başardı. pic.twitter.com/I4Fc5dDWmc



— Sporx (@sporx) April 28, 2021

Süper Lig'in 38. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 6-3'lük skorla kazandı.Kayserispor, 18. dakikada İlhan Parlak ile öne geçti. Daniel Avramovski, 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Angelo Sagal, 31. dakikada golü attı ve Denizlispor maça ortak oldu. Radoslaw Murawski, 37 ve 41. dakikalarda çift sarı kart gördü ve Denizlispor 10 kişi kaldı.Daniel Avramowski, 45+2'de bir kez daha sahneye çıktı ve devrenin skorunu belirledi.Kayserispor, 51. dakikada Nehuen Paz ve 60. dakikada İlhan Parlak'ın golleriyle farkı 4'e yükseltti. Denizlispor Muris Mesanovic ile 80. dakikada ve Sakıb Aytaç ile 90+1. dakikada iki gol buldu. Kayserispor'dan Melih Okutan, 90+5. dakikada maçın skorunu belirledi.Denizlispor'a karşı son 3 maçını kazanan Kayserispor, rakibine karşı da tarihinde ilk kez lig dublesi yapmayı başardı.8 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, puanını 38'e yükseltti. Üst üste 10. maçında galibiyetten uzak kalan Denizlispor 28 puanda kaldı ve Süper Lig'de kalma şansını mucizelere bıraktı.Kayserispor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.5. dakikada Muhar'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Abdulkadir Sünger yakın kale direğinin dibinde meşin yuvarlağı kontrol etti.41. dakikada konuk ekip sahada 10 kişi kaldı. 37'nci dakikada ilk sarı kartını gören Murawski, Pedro Henrique'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.