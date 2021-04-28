Süper Lig'in 38. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 6-3'lük skorla kazandı.
Kayserispor, 18. dakikada İlhan Parlak ile öne geçti. Daniel Avramovski, 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Angelo Sagal, 31. dakikada golü attı ve Denizlispor maça ortak oldu. Radoslaw Murawski, 37 ve 41. dakikalarda çift sarı kart gördü ve Denizlispor 10 kişi kaldı.
Daniel Avramowski, 45+2'de bir kez daha sahneye çıktı ve devrenin skorunu belirledi.
Kayserispor, 51. dakikada Nehuen Paz ve 60. dakikada İlhan Parlak'ın golleriyle farkı 4'e yükseltti. Denizlispor Muris Mesanovic ile 80. dakikada ve Sakıb Aytaç ile 90+1. dakikada iki gol buldu. Kayserispor'dan Melih Okutan, 90+5. dakikada maçın skorunu belirledi.
Denizlispor'a karşı son 3 maçını kazanan Kayserispor, rakibine karşı da tarihinde ilk kez lig dublesi yapmayı başardı.
8 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, puanını 38'e yükseltti. Üst üste 10. maçında galibiyetten uzak kalan Denizlispor 28 puanda kaldı ve Süper Lig'de kalma şansını mucizelere bıraktı.
Kayserispor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Muhar'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Abdulkadir Sünger yakın kale direğinin dibinde meşin yuvarlağı kontrol etti.
18. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Kvrzic'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden İlhan Parlak, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
26. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kvrzic ile verkaç yapan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. İlk anda Avramovski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal eden maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine golü verdi: 2-0
31. dakikada Paz'ın geri pasında araya giren Rodallega, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Rodallega'nın vuruşunda, Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakika içinde Yukatel Denizlispor golü buldu. Hasan Ayaroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Sagal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
41. dakikada konuk ekip sahada 10 kişi kaldı. 37'nci dakikada ilk sarı kartını gören Murawski, Pedro Henrique'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+5. dakikada Hes Kablo Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. İlhan Parlak'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
Kayserispor, 18. dakikada İlhan Parlak ile öne geçti. Daniel Avramovski, 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Angelo Sagal, 31. dakikada golü attı ve Denizlispor maça ortak oldu. Radoslaw Murawski, 37 ve 41. dakikalarda çift sarı kart gördü ve Denizlispor 10 kişi kaldı.
Daniel Avramowski, 45+2'de bir kez daha sahneye çıktı ve devrenin skorunu belirledi.
Kayserispor, 51. dakikada Nehuen Paz ve 60. dakikada İlhan Parlak'ın golleriyle farkı 4'e yükseltti. Denizlispor Muris Mesanovic ile 80. dakikada ve Sakıb Aytaç ile 90+1. dakikada iki gol buldu. Kayserispor'dan Melih Okutan, 90+5. dakikada maçın skorunu belirledi.
Denizlispor'a karşı son 3 maçını kazanan Kayserispor, rakibine karşı da tarihinde ilk kez lig dublesi yapmayı başardı.
8 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, puanını 38'e yükseltti. Üst üste 10. maçında galibiyetten uzak kalan Denizlispor 28 puanda kaldı ve Süper Lig'de kalma şansını mucizelere bıraktı.
Kayserispor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Muhar'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Abdulkadir Sünger yakın kale direğinin dibinde meşin yuvarlağı kontrol etti.
18. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Kvrzic'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden İlhan Parlak, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
26. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kvrzic ile verkaç yapan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. İlk anda Avramovski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal eden maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine golü verdi: 2-0
31. dakikada Paz'ın geri pasında araya giren Rodallega, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Rodallega'nın vuruşunda, Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakika içinde Yukatel Denizlispor golü buldu. Hasan Ayaroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Sagal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
41. dakikada konuk ekip sahada 10 kişi kaldı. 37'nci dakikada ilk sarı kartını gören Murawski, Pedro Henrique'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+5. dakikada Hes Kablo Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. İlhan Parlak'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
⚽18' İlhan
⚽26' Avramowski
⚽31' Sagal
🔴41' Murawski
⚽45' Avramowski
⚽51' Paz
⚽60' İlhan
⚽81' Mesanovic
⚽90' Sakıb
⚽90' Melih
📈Kayserispor, Denizlispor'u 6-3 yendi ve 8 hafta sonra kazandı.
📉Kayserispor, rakibine karşı tarihinde ilk kez lig dublesi yapmayı başardı. pic.twitter.com/I4Fc5dDWmc
— Sporx (@sporx) April 28, 2021