Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile nikah tazeledi

Kayserispor geride bıraktığımız sezon kiraladığı Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile nikah tazeledi
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31 Temmuz 2024 15:42
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı santrfor Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezonun ortasında İtalya'nın Frosinone takımından kiralanan Bourabia, Kayserispor formasıyla çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.

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