Kayserispor evinde rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıdaki etkili oyununa rağmen golü bulamayan Çağdaş Atan'ın öğrencileri ikinci yarı 70. dakikada Gökhan Sazdağı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Gol sonrası baskısını iyice artıran sarı kırmızılı takım 76. dakikada Mustafa Pektemek ile durumu 2-0'a getirdi.
Karşılaşmada kalan sürede başka gol olmadı ve Kayserispor maçı 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.
Kupada son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıdaki etkili oyununa rağmen golü bulamayan Çağdaş Atan'ın öğrencileri ikinci yarı 70. dakikada Gökhan Sazdağı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Gol sonrası baskısını iyice artıran sarı kırmızılı takım 76. dakikada Mustafa Pektemek ile durumu 2-0'a getirdi.
Karşılaşmada kalan sürede başka gol olmadı ve Kayserispor maçı 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.
Kupada son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
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