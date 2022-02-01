Kayserispor'dan Portekiz'e sürpriz transfer

Kayserispor'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, sezon sonuna kadar kiralık olarak Portekiz 2. Lig ekibi Trofense'ye transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'dan Portekiz'e sürpriz transfer
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01 Şubat 2022 02:42
Kayserispor'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Nurettin Korkmaz Portekiz'e transfer oldu.

Yapılan açıklamada Nurettin Korkmaz'ın sezon sonuna kadar Portekiz 2. Lig ekibi Trfense'ye transfer olduğu açıklandı. Kayserispor'da bu sezon sadece Türkiye Kuası'nda 3 maça çıkan Nurettin Korkmaz'ın sezonun Trofense'de tamamlayacağı belirtildi.

Kayserispor altyapısında yetişen kanat oyuncusu, sarı kırmızılı kulüple sözleşmesini sezon başında 2025'e kadar yenilenişti.

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