Kayserispor'dan Portekiz'e sürpriz transfer

Kayserispor'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Nurettin Korkmaz Portekiz'e transfer oldu.
Yapılan açıklamada Nurettin Korkmaz'ın sezon sonuna kadar Portekiz 2. Lig ekibi Trfense'ye transfer olduğu açıklandı. Kayserispor'da bu sezon sadece Türkiye Kuası'nda 3 maça çıkan Nurettin Korkmaz'ın sezonun Trofense'de tamamlayacağı belirtildi.
Kayserispor altyapısında yetişen kanat oyuncusu, sarı kırmızılı kulüple sözleşmesini sezon başında 2025'e kadar yenilenişti.
Yapılan açıklamada Nurettin Korkmaz'ın sezon sonuna kadar Portekiz 2. Lig ekibi Trfense'ye transfer olduğu açıklandı. Kayserispor'da bu sezon sadece Türkiye Kuası'nda 3 maça çıkan Nurettin Korkmaz'ın sezonun Trofense'de tamamlayacağı belirtildi.
Kayserispor altyapısında yetişen kanat oyuncusu, sarı kırmızılı kulüple sözleşmesini sezon başında 2025'e kadar yenilenişti.