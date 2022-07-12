Kayserispor'da Lung için yeni formül

Kayserispor'da sözleşmesi biten Silviu Lung konusunda belirsizlik yaşanıyor. Lung ile ilgili yeni bir formül aranıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Lung için yeni formül
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12 Temmuz 2022 14:49
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gözler Silviu Lung'a çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda Silviu Lung için formül aranıyor.

LUNG İLE ANLAŞMA ZEMİNİ ARANIYOR

Transfer yasağı bulunan sarı-kırmızılılarda kontratı sona eren isimlerden İlhan Parlak, Mustafa Pektemek, Cenk Gönen ve Kolovetsios ile yeniden anlaşıldı. Yönetim, sözleşmesi biten Rumen eldiven Lung'la anlaşmanın yolunu bulmaya çalışıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Kayserispor'da geçen sezon Lung 33 maçta 3000 dakika süre aldı. Lung, 2017-18 sezonundan beri Kayserispor'da oynuyor. Lung'un sözleşmesi 1 Temmuz 2022 itibarıyla sona ermişti.

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