Kayserispor'da Gisdol dönemi sona erdi!

Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verildi.

calendar 07 Ekim 2025 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi. 

Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.



Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.

Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

600 BİN EURO ÖDENECEK

Gisdol ile senelik 1 milyon euro'ya anlaşan Kayserispor, Alman teknik adama yaptığı 400 bin euro'luk ödemenin ardından ayrılık sonrası 600 bin euro'luk daha ödeme gerçekleştirecek.

