Kayserispor'da Burak Yılmaz'ın final maçı!

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 yenik tamamlayan Kayserispor, teknik direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta ikinci kez yenildi. Bu süreçte Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını 3-2'lik sonuçlarla kazanan Kayserispor, deplasmanda oynadığı Rizespor ve Alanyaspor maçlarından ise puan çıkaramadı.



Sarı-kırmızılılar, sahasında Antalyaspor, Beşiktaş ve Hatayspor ile deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçlardan beraberlikler ile ayrıldı. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, geride kalan 8 müsabakada 10 puan topladı. Tek hedefi ligde kalmayı kesinleştirmek olan genç çalıştırıcı, milli ara dönüşünde ise rahatlamayı hedefliyor. 36 puanda kalan ve ligin son bölümüne sıkıntıyla giren İç Anadolu ekibi, Kasımpaşa'yı yenerek nefes almak istiyor.



Hosseini'nin durumu kesinleşti



Kasımpaşa karşısında olası bir puan kaybı durumunda yönetimin hoca değişikliğini de gündeme getirebileceği gelen haberler arasında. Hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Kayserispor'da Hosseini'den gelen haber ise moralleri bozdu. Ağrıları geçmediği için operasyona alınan deneyimli stoperin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



